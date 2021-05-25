"Самое милое видео дня": Дзюба развеселил ребенка после тренировки сборной

Самое милое видео дня найдено 😍



После тренировки наши болельщики попросили Дзюбу сфотографироваться с ребёнком. Кэп успокоил малыша, сделал фото и даже развеселил сурового мальчугана. pic.twitter.com/LktZtrvXix — Сборная России (@TeamRussia) May 24, 2021

Сборная России по футболу в своем аккаунте в Twitter опубликовала новый видеоролик, который уже покорил многих фанатов. Нападающий и капитан Артем Дзюба сфотографировался с ребенком, которому родители показывали тренировку национальной команды.

"Самое милое видео дня найдено", - подписан пост сборной.

На видео Дзюба берет на руки малыша в большой шапке, который сначала смотрел на все происходящее довольно сурово, но потом заулыбался и начал смеяться.

"Похож на Рифата Жемалетдинова", - пошутил Дзюба.

В субботу, 22 мая, сборная прилетела на сборы в Австрию. Там команда готовится к предстоящему Евро-2020.