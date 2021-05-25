Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции стартовала на нынешнем богатом на сенсации чемпионате мира двумя неожиданными поражениями от команд Дании и Беларуси. Это заметно осложняет задачу выхода в четвертьфинал. Швейцарцы, напротив, оба стартовых поединка выиграли и были чуть ли не фаворитами в этом матче.

Желание шведов победить стало очевидным с начала матча. "Тре Крунур" уже в первом периоде забросили в ворота соперника две шайбы - отличились Йеспер Фреден и Адриан Кемпе.

После перерыва Виктор Олофссон и Фреден довели счет до 4:0, так что в оставшееся время швейцарцы просто доигрывали матч. Итог - 7:0. В третьем периоде голами отметились Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

В другом матче дня Финляндия сумела победить команду Норвегии - 5:2.