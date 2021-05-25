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25.05.2021 23:05
Рубрика: Спорт

Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею. Во вторник "Тре Крунур" разгромили швейцарскую команду - 7:0. В другой группе Финляндия переиграла Норвегию - 5:2.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная Швеции стартовала на нынешнем богатом на сенсации чемпионате мира двумя неожиданными поражениями от команд Дании и Беларуси. Это заметно осложняет задачу выхода в четвертьфинал. Швейцарцы, напротив, оба стартовых поединка выиграли и были чуть ли не фаворитами в этом матче.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov
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Желание шведов победить стало очевидным с начала матча. "Тре Крунур" уже в первом периоде забросили в ворота соперника две шайбы - отличились Йеспер Фреден и Адриан Кемпе.

После перерыва Виктор Олофссон и Фреден довели счет до 4:0, так что в оставшееся время швейцарцы просто доигрывали матч. Итог - 7:0. В третьем периоде голами отметились Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

В другом матче дня Финляндия сумела победить команду Норвегии - 5:2.

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