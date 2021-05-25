УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"

В отношении трех клубов, так и не объявивших о выходе из проекта футбольной Суперлиги, возбуждено дисциплинарное дело со стороны УЕФА. Речь идет о мадридском "Реале", "Барселоне" и туринском "Ювентусе".

Как сообщает сайт УЕФА, клубам грозит наказание в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы организации. При этом подробности относительно этого дела будут раскрыты позднее.

О создании европейской Суперлиги было объявлено 19 апреля. Ее учредителями выступили 12 клубов - английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

Позже после реакции со стороны ФИФА и УЕФА, а также государственных деятелей и болельщиков о выходе из проекта заявили все английские клубы. Позже к ним присоединились "Атлетико", "Милан" и "Интер". За это они получили наказание от УЕФА, но оно не стало слишком строгим.