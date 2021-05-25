Турнир женской волейбольной Лиги Наций с участием 16 команд, в том числе и России, стартует 25 мая в "ковидном пузыре" Римини (Италия).

Сборные с 25 мая по 20 июня проведут соревнования в один круг. Затем квартет лучших продолжит борьбу за награды в "Финале четырех" 24 и 25 июня. Наши девушки под руководством главного тренера итальянца Серджо Бузато начинают турнир во вторник игрой против Германии.

Россия выступит в таком составе: связующие - Е. Лазарева, Матвеева, Старцева (капитан); диагональные - В. Горбунова, К. Смирнова, Н. Гончарова; блокирующие - Бровкина, Малыгина, Королева, Фетисова; доигровщики - Пипунырова, Сазонова, Воронкова, Федоровцева, Кошелева; либеро - Т. Зайцева, Пилипенко.

Главному тренеру Бузато помогает Юрий Булычев. На должности генерального менеджера сборной - двукратная (2006, 2010) чемпионка мира Любовь Соколова (Шашкова).