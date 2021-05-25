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25.05.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Смотрим вместе

В Москве откроют фан-зону для просмотра игр чемпионата Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
Зона просмотра матчей чемпионата Европы-2020 по футболу будет доступна в столичных "Лужниках". Об этом в ходе открытия Парка футбола в Парке Горького заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Открытие фан-зоны планируется в первый день старта турнира - 11 июня. В этот день состоится дебютный матч соревнований: в Риме Италия примет Турцию.

Фото: REUTERS
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- Будет открыта регистрация для желающих посетить фан-зону в Москве для публичного просмотра и для СМИ. Это делается для того, чтобы мы могли разместить максимально возможное количество желающих на площадке при соблюдении всех мер против коронавируса, - отметил Кондаранцев.

Накануне в Москве представили Кубок чемпионата Европы. На мероприятии присутствовал один из лучших форвардов планеты начала 2000-х, чемпион мира и Европы в составе французской сборной Давид Трезеге.

- Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто причастен к организации турнира. Я десять раз был в России - это большое удовольствие. Надеюсь, что организация Евро будет на высшем уровне. И, даже несмотря на пандемию, уверен: все будет отлично, - сказал Трезеге.

Во время Евро фан-зоны будут доступны в Москве и Санкт- Петербурге  

Отметим, что фан-зона будет также в Санкт-Петербурге, где пройдут аж семь матчей Евро-2020. Городские власти пообещали открыть такие места не только в центральной части, но и в спальных районах. И все же главная фан-зона будет на Конюшенной площади. К слову, фестиваль болельщиков уже проходил здесь во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Тем временем

Впервые в истории в сборную Испании на матчи финальной стадии чемпионатов мира или Европы не вызван ни один футболист "Реала". Всего в список Луиса Энрике вошли 24 игрока. Таким образом, на Евро не сыграет один из лидеров "красной фурии", защитник "Реала" Серхио Рамос. По словам Энрике, Рамос не набрал нужную форму после длительной травмы. "Серхио вне заявки потому, что с января не мог играть в нужной форме. Это непростое решение, вчера я сообщил ему об этом. Ощущения неприятные. Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я понимаю: это решение пойдет на пользу команде", - отметил Луис Энрике. Напомним, что на предстоящем турнире Испания сыграет в одной группе с Польшей, Швецией и Словакией.

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