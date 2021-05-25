"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" не отпустил голкипера Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира.

Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, клуб принял такое решение по медицинским показаниям. "Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталз", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

В тоже время "Вашингтон" согласился опустить в сборную защитника Дмитрия Орлова.

Он и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко прибудут в расположение сборной в Ригу 26 мая.

Чемпионат мира продлится до 6 июня. Сборная России в групповом раунде после трех туров имеет в своем активе шесть очков.