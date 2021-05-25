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25.05.2021 13:52
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России

Текст: Максим Домчев
Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" не отпустил голкипера Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
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Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, клуб принял такое решение по медицинским показаниям. "Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталз", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

В тоже время "Вашингтон" согласился опустить в сборную защитника Дмитрия Орлова.

Он и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко прибудут в расположение сборной в Ригу 26 мая.

Чемпионат мира продлится до 6 июня. Сборная России в групповом раунде после трех туров имеет в своем активе шесть очков.

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