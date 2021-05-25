Столичный "Спартак" подписал двухлетний контракт с португальским тренером Руем Виторией, сообщает официальный сайт клуба.

К работе Витория приступит уже в ближайшие дни. Вместе с ним в тренерский штаб "красно-белых" войдут также его ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и специалист по физподготовке Паулу Моурау.

В "Спартаке" Витория сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с московским клубом. В завершившемся сезоне "красно-белые" финишировали на второй строчке, что позволит команде выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Последним местом работы Витории был "Аль-Наср". Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также трудился в "Бенфике", с которой дважды становился чемпионом страны, "Витории", "Пасуш де Феррейре" и других португальских командах.