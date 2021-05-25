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25.05.2021 08:20
Рубрика: Спорт

Вратарь "Айлендерс" Сорокин установил новый рекорд клуба в плей-офф

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал первым в истории клуба, кому удалось выиграть три первых матча в карьере в плей-офф.
Илья Сорокин. Фото: AP Photo/Gene J. Puskar Илья Сорокин. Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Илья Сорокин. Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Пятый матч между "Айлендерс" и "Питтсбургом" снова получился упорным. На девятой минуте встречи "пингвины" вышли вперед. В большинстве Евгений Малкин нанес неотразимый для Ильи Сорокина бросок. Но в самом конце периода Энтони Бовиллье сравнял счет.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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"Питтсбург" снова повел в счете после броска Брайана Раста, но "островитянам" удалось перевести игру в овертайм благодаря точному броску Джордана Эберле. Развязка матча наступила в начале второго овертайма. Голкипер "Питтсбурга" неудачно ввел шайбу в игру и Джош Бэйли принес своей команде победу. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Айлендерс".

Голкипер победителей Илья Сорокин выиграл третий матч в плей-офф, установив новый рекорд клуба. Он отразил 48 из 50 бросков в этой встрече.

"Тампа-Бэй" проиграла "Флориде" - 1:4. Счет в этой серии стал 2-3. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков. Вернувшийся на лед после повреждения Никита Кучеров очков не набрал.

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