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26.05.2021 23:29
Рубрика: Спорт

Выдали "сухарь"

Сборная России обыграла Данию, впервые не пропустив на ЧМ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Сборная России одержала свою третью победу в четырех матчах на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Риге. Накануне команда Валерия Брагина не без труда одолела сборную Дании - 3:0.

Можно было предположить, что российские хоккеисты захотят поскорее реабилитироваться за недавнее поражение от словаков и с первых минут матча с датчанами ринутся в атаку. Однако все оказалось не так просто. Скандинавы явно готовились к встрече с одним из фаворитов ЧМ-2021 и в очном матче предложили нашим очень плотную игру в своей зоне.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Подобрать ключи к датскому королевству удалось далеко не сразу. Более того, в первом периоде сборная России нанесла всего на три броска в створ больше, чем датчане.

- Простых соперников на чемпионате мира нет, - констатировал прописную истину главный тренер россиян Валерий Брагин. - Против нас все стараются играть от обороны. Поэтому мы сделали коррективы и уже со второго периода начали правильно играть, появились стопроцентные моменты.

В итоге распечатать ворота датчан удалось только на исходе 40 минут: на добивании здорово сработал Иван Морозов.С заброшенной шайбой стало уже полегче. В середине третьего периода Александр Барабанов упрочил наше преимущество, а за три минуты до конца матча точку поставил Дмитрий Воронков.

Непростая победа, показавшая, что у сборной России есть проблемы в позиционной атаке. Возможно, отчасти удастся их решить с появлением звезды НХЛ Владимира Тарасенко, который уже прибыл в Ригу и даже успел пообщаться с Брагиным.

- Видно, что он заряжен, хочет принести пользу команде. Это главное, - рассказал о беседе с игроком Валерий Николаевич.

Ну а главный положительный итог - это ноль пропущенных шайб. "Сухарь", первый для сборной России на турнире, должен придать уверенности ее основному вратарю Александру Самонову. Особенно на фоне информации о том, что "Вашингтон" не отпустил в Ригу своего голкипера Илью Самсонова.

Валерий Брагин: Простых соперников нет. Все против нас играют от обороны 

В четверг и в пятницу у нашей команды отдых. Следующий матч россияне проведут в пятницу против Швейцарии, которая накануне неожиданно провалилась в матче со шведами - 0:7.

Меж тем ЧМ-2021 продолжает свой ход под лозунгом "ни дня без сенсаций". Очередную сотворил Казахстан, одержав уже третью победу на турнире над крепкой Германией, до того не знавшей поражений - 3:2. Но в первую очередь этот результат не в пользу канадцев. Четыре первых команды группы "В" уже имеют минимум по семь очков. У идущих пятыми США шесть очков и игра в запасе. "Кленовые листья" после трех игр имели в своем активе ноль баллов. Даже победы в четырех оставшихся матчах не гарантируют канадской сборной попадания в топ-4 для выхода в плей-офф.

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