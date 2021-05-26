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26.05.2021 00:23
Рубрика: Спорт

Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Двукратный чемпион Европы, чемпион мира по футболу испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры. Во вторник футболист сообщил об этом в Instagram.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Наслаждаюсь жизнью только одним способом - во время игры. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, куда именно", - написал Торрес.

Торресу 37 лет. В составе сборной Испании этот форвард дважды побеждал на чемпионатах Европы, один раз выигрывал чемпионат мира.

Воспитанник "Атлетико" помимо мадридского клуба выступал за "Ливерпуль" и "Челси", "Милан" и японский клуб "Саган Тосу". В августе 2019-го года он объявил о завершении карьеры. После этого работал тренером в Атлетико", но покинул команду зимой.

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