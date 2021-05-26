Головин и Миранчук начали подготовку к Евро

Полузащитники Алексей Миранчук ("Аталанта") и Александр Головин ("Монако") прибыли в расположение национальной команды России по футболу на сборах в Австрии.

Миранчук и Головин начали подготовку к чемпионату Европы чуть позже остальных игроков из-за затянувшейся концовки сезона в своих клубах. В конце прошлой недели "Аталанта" и "Монако" провели матчи последнего тура в своих национальных первенствах: обе команды сумели выйти в Лигу чемпионов.

Возвращаясь к сборной, добавим, что сборы в австрийском Нойштифте продлятся до 31 мая. В первый день лета подопечные Станислава Черчесова проведут первую контрольную встречу в рамках подготовки к Евро - в гостях против Польши. Ну а 5 июня россиян ждет домашний поединок против Болгарии. На Евро Головин и компания сыграют в группе вместе с Бельгией, Финляндией и Данией.