Лучшим игроком сезона в РПЛ назвали Сердара Азмуна

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком минувшего сезона в РПЛ.

Он победил по итогам голосования, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны команд премьер-лиги, наставник сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала "Матч Премьер".

По итогам голосования иранец набрал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артема Дзюбу. У его партнера по линии атаки 61 балл. Третье место занял полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, набравший 51 балл.

Для Азмуна эта награда стала первой в карьере. В сезоне 2020/21 Азмун в 24 матчах РПЛ забил 19 мячей, уступив по этому показателю лишь Дзюбе.