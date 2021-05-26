Миланский "Интер" расторг контракт с главным тренером Антонио Конте

- Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, кульминацией которой стал 19-й титул "Интера" в чемпионате. Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба, - подчеркнули в "Интере".

Антонио Конте возглавил команду в 2019 году. В минувшем сезоне "Интер" впервые с 2010 года стал чемпионом страны.

В тренерском активе Конте помимо "Интера" и сборной Италии, которая под руководством специалиста выступала на Евро-2016, были также такие клубы, как "Аталанта", "Ювентус" и "Челси".