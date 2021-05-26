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26.05.2021 11:39
Рубрика: Спорт

Официальный партнер Олимпиады выступил против проведения Игр

Текст: Николай Долгополов
Газета "Асахи" с ее 10-миллионным суммарным тиражом - тоже один из символов Японии. Именно она стала официальным партнером летних Олимпийских игр в Токио, всячески поддерживая организаторов.
Фото: Kazuhiro NOGI / AFP Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
Фото: Kazuhiro NOGI / AFP

И потому так поразила колонка редактора, в которой с предельной прямотой говорится о нецелесообразности проведения Игр. Причина - распространение COVID-19. Больше того, "Асахи" обращается непосредственно к премьеру Есихидэ Сугу с конкретной просьбой тщательно оценить ситуацию и отменить соревнования.

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Николай Долгополов: Судьбу Олимпиады в Токио должен решать не только МОК

Уж если официальный партнер Игр призывает не проводить Олимпиаду, то кто выступает за нее? Это, к примеру, вице-президент Международного олимпийского комитета австралиец Джон Коутс, на днях заявивший, что Игры будут проводиться даже в условиях чрезвычайной ситуации.

А она действительно чрезвычайна. Хотя число инфицированных уменьшается - приблизительно по четыре тысячи новых случаев ежедневно - до победы над жесточайшей болезнью далеко. Возможно, оптимистичный вице-президент не в курсе, что пока прививки сделали, не будем анализировать почему, меньше трех процентов японцев. И даже если на трибунах, будут одни жители Японии, риск заболеть все равно высок. А, не дай бог, COVID-19 доберется до олимпийцев из более 200 приглашенных для участия стран.

Торжественное открытие, правда, на этот неординарный раз без особых торжеств и парадов, намечено на 24 июля. Так что остается лишь ждать известий из Токио. Пока они тревожны.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио