Овечкин объяснил свой отказ от участия в чемпионате мира

По словам хоккеиста, при необходимости он прилетел бы в Латвию и помог сборной, но отказался из-за того, что не готов играть на все сто процентов.

"Я разговаривал с людьми из сборной и ответил, что если я буду необходим, то приеду. Этот год стал непростым для моего тела - были микротравмы, а накануне плей-офф я получил серьезную травму ноги. Я ответил, что для сборной будет лучше, если приедет игрок, который готов на сто процентов", - заявил Овечкин во время общения с журналистами.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин впервые в карьере не смог достичь отметки в 30 заброшенных шайб за сезон.

Также у игрока истекает контракт с клубом, но он рассчитывает выступать за "Вашингтон" до конца карьеры.