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26.05.2021 12:46
Рубрика: Спорт

Овечкин объяснил свой отказ от участия в чемпионате мира

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о том, почему он не приехал на чемпионат мира по хоккею.
Фото: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

По словам хоккеиста, при необходимости он прилетел бы в Латвию и помог сборной, но отказался из-за того, что не готов играть на все сто процентов.
Как начался чемпионат мира по хоккею в Риге

"Я разговаривал с людьми из сборной и ответил, что если я буду необходим, то приеду. Этот год стал непростым для моего тела - были микротравмы, а накануне плей-офф я получил серьезную травму ноги. Я ответил, что для сборной будет лучше, если приедет игрок, который готов на сто процентов", - заявил Овечкин во время общения с журналистами.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин впервые в карьере не смог достичь отметки в 30 заброшенных шайб за сезон.

Также у игрока истекает контракт с клубом, но он рассчитывает выступать за "Вашингтон" до конца карьеры.

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