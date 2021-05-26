Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников считает, что удачное выступление на турнире придаст сил и мотивации.

- Чемпионат Европы не был таким значимым стартом как обычно в неолимпийский год. Это были проходящие соревнования, которые должны были показать форму спортсменов на данный момент подготовки. Кому-то удалось выступить великолепно, одержать победы, установить рекорды. Мы испытали радость и гордость за наших ребят, - отметил Владимир Валерьевич на онлайн-пресс-конференции. - Сейчас можно немного перевести дух и перейти на следующий этап подготовки. Этот эмоциональный задел поможет более качественно и ответственно использовать оставшиеся дни до Олимпиады. Все следят за ситуацией и понимают, что Игры получатся сложными, со множеством ограничений. Рад, что пловцы почувствовали на себе, что значит определенная изоляция и отсутствие зрителей. Этот опыт тоже пригодится на Играх.

Главный тренер сборной Сергей Чепик тоже смотрит вперед. И пловцам советует забыть про победы и сконцентрироваться на подготовке: "Чемпионат был шикарный. Все отработали на отлично, проверили свою боеготовность. Но оставшееся время надо провести так, как будто не было никаких рекордов. Награды уже лежат на полках, а мы с новыми силами двигаемся дальше".

Как и, главное, где сборная будет готовиться к Играм? Ведь в СМИ уже появлялась информация, что некоторые префектуры Японии начали отказываться принимать иностранных спортсменов на заключительные сборы. У российской команды в планах стояла остановка в Осаке.

Владимир Сальников: Перед Играми нужно тренироваться самоотверженно, с полной самоотдачей, тогда в Токио все у нас будет хорошо

- С 10 июня у нас начинается сбор на базе "Озера Круглое". С 6-7 июля - во Владивостоке. Оттуда должны вылететь в Осаку. Но есть некоторые неясности по Японии, - признался Чепик. - Ждем информации, в каких условиях в Осаке будет находиться сборная. Если там нас посадят на строгий карантин: отель - автобус - бассейн, то, я считаю, нужно остаться во Владивостоке. Оттуда заехать в Токио, в олимпийскую деревню. Через два дня выйти на старт.

В Рио-2016 на счету пловцов было два "серебра" и две "бронзы". Сильнее ли та команда, которая едет в Токио?

- В 2016 году Чупков, Рылов только появились на горизонте. Они не обладали таким опытом, как сейчас. Они уже многое повидали. Не думаю, что возраст их ослабил. Они как раз находятся в оптимальном возрасте, чтобы показывать результаты, - отметил главный тренер. - Сравнивать команды, наверное, не правильно. Как и Олимпиады. И тогда, и сейчас сборная сильная. Но не забываем про везение, правильную тактику. Эти вещи тоже имеют важное значение. Результат лежит в основе подготовки. Как его достать - это уже другой вопрос. Он решается на соревнованиях. Могу сказать, что я уверен в этой команде.

И еще одно напутствие от главного тренера Сергея Чепика: "Хочу пожелать ребятам удачи и здоровья. Никогда не сомневайтесь в себе. И у вас все получится".

Прямая речь

Мартин Малютин, чемпион Европы на 200 и 400 м в/ст, в составе эстафеты 4х200 м в/ст.:

- На чемпионате Европы хотелось проверить свои силы. Еще предстоит сделать анализ выступлений, но на данном этапе все идет по плану. Будем дальше выстраивать подготовку, чтобы подойти к Играм на пике формы.

Илья Бородин, чемпион Европы на 400 м комплексом:

- Получил очень много слов поддержки после победы. Но, как правильно сказал главный тренер, надо забыть об этом успехе. К Олимпиаде нужно выходить на другие скорости. Уверен, команда будет готова к Токио.