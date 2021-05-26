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26.05.2021 15:13
Рубрика: Спорт

Соболев прокомментировал назначение Руя Витории в "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Руй Витория. Фото: Elsa/International Champions Cup/Getty Image Руй Витория. Фото: Elsa/International Champions Cup/Getty Image
Руй Витория. Фото: Elsa/International Champions Cup/Getty Image

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба португальского специалиста Руя Витории.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака"

Находящийся в расположении сборной России в Австрии Соболев признался, что мало знает о новом наставнике клуба.

"Руй Витория? Видел в Instagram о назначении. Сложно что-то сказать, тренера особенно не знаю. Знаю, что тренировал "Бенфику". Все остальное увидим позже", - цитирует слова Соболева Sport24.

Также форвард "Спартака" отметил, что у него нет предложений из-за границы, но выступление за сборную на чемпионатах мира и Европы, а также игра за клуб в Лиге чемпионов могут стать трамплином для перехода в европейский чемпионат.

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