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26.05.2021 09:51
Рубрика: Спорт

Команда на все сто

Нижегородский "Монолит" выиграл Кубок Ночной хоккейной лиги
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 114(8465)
С Кубком Крутова и сертификатом на строительство площадки с искусственным льдом вернулись из Сочи победители юбилейного десятого фестиваля Ночной хоккейной лиги - игроки нижегородской команды "Монолит".
Мужчины в возрасте под пятьдесят радовались победе в ночной хоккейной лиге как мальчишки Фото: nhliga.org Мужчины в возрасте под пятьдесят радовались победе в ночной хоккейной лиге как мальчишки Фото: nhliga.org
Мужчины в возрасте под пятьдесят радовались победе в ночной хоккейной лиге как мальчишки Фото: nhliga.org

Кубок Крутова считается главным трофеем российского любительского хоккея. За него сражаются 32 команды из самых разных регионов страны. В Кубке разыгрывается главный приз Ночной хоккейной лиги (НХЛ) - сертификат от Министерства спорта Российской Федерации на строительство катка.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
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В финале нынешнего розыгрыша нижегородцы сразились с командой "Запад России" из Калининграда.

- Сложность состояла в том, что на стадии плей-офф нам достались три разные по стилю, рисунку игры и даже по комплекции команды, - рассказал корреспонденту "РГ" главный тренер "Монолита" Игорь Сиротинин. - Были грузные соперники, встречались мы и с теми, кто быстрее и моложе нас (средний возраст "Монолита" - 46 лет. - Прим. ред.). Нам удалось подстроиться под каждую команду - мы ломали их атаки, не давали разбежаться. Ребята отлично выполняли все мои установки, они большие молодцы. Думаю, сила нашего коллектива в том, что все мы знаем друг друга сто лет. Мы как одна семья. Все готовы прийти на помощь, лечь под бросок.

Нападающий "Монолита", забивший одну из самых красивых шайб на Кубке, Алексей Кормаков не может сдержать радостных эмоций.

- Мы были уверены в победе и мы сделали это! - делится впечатлениями он. - Несмотря на то что в плей-офф почти каждый матч игрался "на тоненького". И странные удаления были, и другие спорные моменты. Но благодаря нашей уверенности и нашим болельщикам мы выстояли. Как только я взял Кубок в руки, сразу подъехал к трибуне нижегородских болельщиков и прокричал: "Это ваш Кубок!" То был самый счастливый день в нашей спортивной жизни, это как взять Кубок Гагарина в КХЛ.

На вопрос президенту клуба и капитану команды Дмитрию Аляпину "кого он может выделить из своей команды" ответ последовал однозначный.

- Конечно, голкипера Сашу Ефременко! Он за весь турнир только одну шайбу пропустил. В успех нашей команды его вклад неоценим.

Коллектив уже решил что и где будет возводиться на средства гранта.

- На выигранные деньги мы планируем построить нечто вроде ФОКа с катком на территории жилищного комплекса "Анкудиновский парк" - это будет очень востребованный объект. Конечно, ста миллионов рублей не хватит, но будем думать о поиске инвестора или о софинансировании со стороны администрации города и области.

Справка "РГ"

История хоккейного клуба "Монолит" берет свое начало в 2004 году. Клуб принимал участие в различных турнирах Нижегородской области и выступал под названием ХК "ЕдиноРосс". В 2009 году команду под свою опеку взял Аляпин Дмитрий Иванович - генеральный директор строительной компании "Каркас Монолит", действующий игрок, капитан команды. Отсюда появилось и новое название клуба - "Монолит".

С первого же сезона команда начала показывать очень хорошие результаты: первые места в чемпионатах Нижегородской ночной хоккейной лиги, победы и призы на турнирах в Санкт-Петербурге, Таллине, Казани, Тольятти, Саратове, Ярославле и других городах.

ХК " Монолит" по праву считается одним из самых сильных любительских коллективов Нижегородской области на протяжении уже нескольких лет. После побед в отборочных турнирах в дивизионе Ночной хоккейной лиги 18+ команда поступательно двигалась вперед и на общероссийском уровне. В 2016 году команда стала бронзовым призером в "Лиге Надежды", после чего началась подготовка к выступлению в дивизионе 40+.

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