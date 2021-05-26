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26.05.2021 09:51
Рубрика: Спорт

Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
В Барнауле Мария Майярд стала призером на трех дистанциях II этапа Кубка мира. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле В Барнауле Мария Майярд стала призером на трех дистанциях II этапа Кубка мира. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле
В Барнауле Мария Майярд стала призером на трех дистанциях II этапа Кубка мира. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле

Спортсменки из Чили Мария Майярд и Карен Роко, выступавшие на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио на гребном канале Барнаула.

Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле
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На втором этапе Кубка мира чилийки в заезде каноэ-двоек заняли третье место на дистанции 500 метров. Кроме этого Мария Майярд победила на дистанции 5000 метров и завоевала две серебряные медали на 200-метровке в каноэ-одиночке и в смешанном парном экипаже с Сергеем Тарновским из Молдавии.

- Лодки мы чилийкам выделили. Им здесь все нравится: канал, условия для тренировок. Погода летняя установилась. В гостинице, где эта троица поселилась, есть тренажерный зал, что гостей приятно удивило. С коммуникацией проблем нет - одна из спортсменок говорит по-английски, - рассказал "РГ" Юрий Морозов, директор краевой СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

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