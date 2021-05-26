Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ минувшего сезона.

Семак выиграл голосование, в котором принимали участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала "Матч-Премьер".

Наставник "Зенита" победил в голосовании, набрав 96 баллов. Вторым стал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, проигравший победителю три балла. Тройку замкнул главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, набравший 61 балл.

Напомним, что Семак признан лучшим тренером сезона во второй раз подряд.