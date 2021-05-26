Как строят объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге

В 2023 году Екатеринбург примет Всемирные летние студенческие игры. Решение об этом было принято в июне 2019-го, то есть на подготовку вместо привычных 7-8 лет, которые были у Казани и Красноярска, уральцам дали всего три с половиной. Корреспонденты "РГ" побывали в будущей деревне Универсиады.

Со второго этажа выставочного павильона открывается вид на две "коробки" будущих общежитий для спортсменов и членов делегаций. Каждая из них рассчитана на 40 тысяч квадратных метров и повторяет букву П: центральное здание чуть повыше - 14 этажей, боковинки - по 10. Всего общежитий планируется пять, два в достаточно высокой готовности, еще два на стадии нулевого цикла, они расположены к нам "спиной", третье начнут к концу года. Стройматериалы - местного производства, что ускоряет и удешевляет процесс. В среднем на одно здание уходит 14 месяцев.

Внутренние помещения строители называют жилыми ячейками, но нам привычнее квартиры-студии, потому что очень похоже. Студии площадью 16 и 22 метра рассчитаны на 2-3 жильцов. Не пятизвездочный отель, но предусмотрено все необходимое: кровати, рабочие столы, мини-кухня, небольшая прихожая со шкафом, своя душевая и туалет. Плюс на каждом этаже - учебная комната, зона отдыха, бытовка, где можно постирать и погладить одежду.

Жилая ячейка для членов делегаций больше по размеру: здесь две универсальные комнаты, которые можно использовать и как спальню, и как рабочий кабинет, прихожая, обеденная зона и санузел. Одно здание вмещает 1700 человек, а всего во время Игр в общежитиях поселятся 11 тысяч атлетов и сопровождающих их лиц. После их окончания Деревня Универсиады станет частью кампуса УрФУ. По такому же пути пошли, к примеру, в Казани.

Мы стоим на высоте четырех метров, а техника снует на 2,5 метра ниже "уровня земли". Фактически это "подвал", где прокладываются коммуникации. Местность здесь болотистая, поэтому около года пришлось потратить на замещение грунтов: надо было не просто вывезти торф, а вычерпать сапропель. Это очень сложно, выдавливали большими массами скального грунта, каждый "камешек" размером по три метра.

Еще одна уникальная технология, которую используют в Деревне Универсиады - подземный водоотводной канал. Как рассказал региональный министр строительства Михаил Волков, возле ЭКСПО-центра он выполнен в открытом виде, а здесь будет проходить в трубе диаметром от 2,2 до 1,6 метра. Изготовили ее в Первоуральске. Получится такой подземный тоннель для сбора паводковых и грунтовых вод.

Справа виднеется остов Дворца водных видов спорта - безусловно, изюминка Деревни Универсиады-2023. Конструктив позаимствовали у будапештского аналога, который почти все пловцы считают лучшим. Уральцы специально выезжали в Венгрию, изучали основные параметры сооружения и потом привязывали к участку. В спорткомплексе будет три чаши: тренировочная, демонстрационная и для прыжковых видов спорта. Количество мест на трибунах - свыше пяти тысяч. К октябрю строители надеются закрыть тепловой контур.

- Земельный участок не случайно является смежным с Екатеринбург ЭКСПО: состязания по девяти видам спорта будут проводиться именно в этой локации, - рассказывает руководитель дирекции по строительству объектов Универсиады-2023 Данил Значков. - Кроме того, здесь будет построен общественно-учебный центр с лекториями и интерактивными залами, всесезонный манеж, поле для регби, которое легко трансформируется в легкоатлетическое и футбольное. Поликлиника - обязательный элемент любой Деревни. Потом ее передадут в областную собственность, медучреждение сможет принимать до 400 человек в день.

Чтобы обеспечить Универсиаду горячей водой и электричеством, энергетики возводят подстанцию 110/10 кВ и тепломагистральную котельную мощностью 36 гигакалорий в час. Это с лихвой покроет потребности соревнований и обеспечит задел по жилищному строительству в микрорайоне Новокольцовский.

Что касается общественного транспорта, рассматривается вариант со строительством трамвайной линии от улицы Луначарского через Машинную и Уктус, но без помощи Федерации такой проект Екатеринбургу не потянуть. Также на федеральные средства будет строиться учебное ядро кампуса: здания институтов информационных технологий и экономики и управления, специализированного учебно-научного центра, который в народе зовут университетским лицеем.

- На софинансирование строительства заявлялись почти все вузы УрФО, но Минобразования РФ приоритет отдало УрФУ и Екатеринбургу, поскольку кампус уже фактически есть, нужно только вложиться в учебные корпуса, - объяснил Михаил Волков.

Чтобы получить федеральные средства, следует предоставить готовую проектную документацию. Поскольку Екатеринбург готовится к Универсиаде в сильно сжатые сроки, строить начали на средства региона, девелоперов и сетевых компаний. Недавно правительство РФ приняло решение выделить 10 миллиардов рублей на возведение Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики - в будущем эти объекты отойдут в федеральную собственность, а затраты инвесторам компенсируют. Всего в городе к Универсиаде необходимо создать, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных сооружений.

Кстати, в ходе строительства пришлось решать не только сугубо технологические проблемы, но и юридические. Только чтобы начать освоение территории, было проведено 500 учетно-регистрационных действий, хотя объектов Универсиады намного меньше, на кадастровый учет поставили более 200 участков. Дважды пришлось переделывать проект межевания.

Неожиданный форс-мажор преподнесли проект приаэродромной территории Кольцово и четырехкилометровой зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), которую установила войсковая часть возле своего склада. Кто-то из коллег-журналистов поспешил заявить, что стройка может застопориться.

- Это неправда, ограничения не коснутся Универсиады, а только перспективной жилой и коммерческой застройки Новокольцовского микрорайона, и то частично. Мы отправили запрос в Минобороны РФ, в начале июня ожидаем ответа по ЗОУИТ, тогда все станет ясно, - отметил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

В целом, по мнению эксперта, законодательство о ЗОУИТ требует усовершенствования: нужен орган ответственный за экспертизу, чтобы возможные ошибки пресечь до их внесения в официальные источники.

- Установка таких зон регламентирована, а вот контроль за ними - белое пятно. А если установили неправильно, с нарушением? Или вокруг объекта, который появился гораздо позже, чем существующие, но наложил запрет на их развитие? Тем более в мегаполисе, где найти достойную площадку и так непросто. На таких примерах, как в Екатеринбурге, нарабатывается правоприменительная практика для всей страны. Нужно ускорить разработку законопроекта о ЗОУИТ, чтобы, наконец, систематизировать все вопросы, - подчеркнул Игорь Цыганаш.