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26.05.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Проверка на меткость

Россияне завоевали три "золота" на ЧЕ по стрельбе
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который до 6 июня будет проходить в хорватском городе Осиек, три золотые, три серебряные медали и одну бронзовую.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Все победы мы одержали в командных соревнованиях. Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в финале оказались сильнее сербов. Третье место за хорватами. В аналогичной дисциплине Юлия Зыкова, Анастасия Галашина и Юлия Каримова в решающем раунде обыграли словенок. "Бронзу" взяли румынки.

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В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров наши мужчины тоже были лучшими. Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов оставили с "серебром" итальянцев. А вот девушки - Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина - в своем финале уступили украинкам. Третье место заняли сербки.

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