Россияне завоевали три "золота" на ЧЕ по стрельбе

Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который до 6 июня будет проходить в хорватском городе Осиек, три золотые, три серебряные медали и одну бронзовую.

Все победы мы одержали в командных соревнованиях. Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в финале оказались сильнее сербов. Третье место за хорватами. В аналогичной дисциплине Юлия Зыкова, Анастасия Галашина и Юлия Каримова в решающем раунде обыграли словенок. "Бронзу" взяли румынки.

В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров наши мужчины тоже были лучшими. Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов оставили с "серебром" итальянцев. А вот девушки - Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина - в своем финале уступили украинкам. Третье место заняли сербки.