В итальянском местечке Римини стартовал престижный коммерческий волейбольный турнир, женская Лига наций. Сборная России начала свое выступление с уверенной победы над командой Германии - 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Курорт Римини известен своими дружелюбными пляжами и ночными клубами. Но волейболисткам вовсе не до этих радостей жизни. Обычно Лига наций проводится в разных странах, но из-за коронавируса организаторы собрали все 16 команд в одном месте. В соответствии с трендом последних месяцев, все сборные будут жить в "пузыре", причем на протяжении месяца: именно столько продлится турнир.

По итогам однокругового раунда четыре лучшие команды отберутся в полуфиналы. Затем игра за третье место и финал. Вот только цель завоевать титул явно поставили себе не все. Некоторые сборные привезли откровенно резервные составы: видимо, не хотят раскрывать карты перед олимпийским турниром в Токио.

Наша команда под началом Серджо Бузато к таковым не относится. В Римини у россиянок приехали все сильнейшие. По ходу Лиги наций у тренерского штаба будет, с одной стороны, возможность наладить игровые взаимодействия, с другой, отобрать на Игры сильнейших. Олимпийская заявка, напомним, не резиновая и вмещает всего 12 человек. На Лигу наций в составе российской команды приехало 17 волейболисток. Впрочем, задачу взять медали также никто не отменял.

Старт у наших получился удачным. Заодно отомстили немкам за поражение в рамках предыдущей Лиги наций, состоявшейся в 2019 году (в прошлом из-за коронавируса турнир не проводился). Сегодня соперницами россиянок станут бельгийки, а завтра - голландки. Затем - три дня отдыха. В графике три через три наша сборная, как и другие, проведет весь круговой турнир.