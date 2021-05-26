Российский киберспортсмен SoNNeikO объяснил уход из Monaco Gambit по Dota 2

Российский киберспортсмен Акбар Бутаев, который больше известен под никнеймом SoNNeikO, покинул команду AS Monaco Gambit и не будет участвовать в крупном турнире WePlay AniMajor 2021 по Dota 2, который пройдет в Киеве со 2 по 13 июня. Об этом он сообщил сам в соцсети "Вконтакте".

"После трёх поражений на старте сезона я уведомил организацию и тиммейтов, что больше не верю в успех этого ростера и хочу его покинуть", - написал SoNNeikO.

Он отметил, что договорился с товарищами по команде доиграть сезон в прежнем составе, а дальнейшие драфты и координацию "взял на себя Нун".

"Но даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я лично решил отказаться от участия в мейджоре. Приношу извинения тиммейтам и организации и желаю им успеха в Киеве", - заявил Акбар Бутаев.

Таким образом состав команды AS Monaco Gambit на турнире в Киеве будет выглядеть следующим образом: Кыялбек dream Тайиров, Василий AfterLife Шишкин, Александр Immersion Хмелевской, Станислав 633 Глушан и Артём Lorenof Мельник, сообщает "Чемпионат".

Издание отмечает, что вышеупомянутый Нун - Владимир No[o]ne Миненко - также покинул AS Monaco Gambit. Теперь оба российских спортсмена присоединились к команде Natus Vincere, которая на мейджор в столице Украины не пробилась.