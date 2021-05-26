Сборной России предстоит провести свой четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Риге против команды Дании. Россияне начали турнир с двух побед, над сборными Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), однако затем уступили команде Словакии (1:3), которая вышла в единоличные лидеры группы А.

Датские хоккеисты вовсе не являются проходным соперником. На турнире они обыграли сборную Швеции (4:3), потом минимально уступили команде Швейцарии (0:1) и подарили первое историческое набранное очко сборной Великобритании (3:2), все же сломив ее сопротивление в овертайме.

Букмекеры уверены в победе коллектива Валерия Брагина, однако перед очной встречей команды разделяет всего один балл в таблице, и с учетом того, как непредсказуемо складывается турнир, легкой игры ждать точно не стоит.

Во вторник сборная России провела тренировочное занятия в зале "Олимпик центра" и на льду "Даугава арены" в Риге. Нападающие Константин Окулов, Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко и защитник Артем Зуб занимались по индивидуальной программе. Все ли они смогут принять участие в матче, судя по всему, станет известно непосредственно перед его началом. Также в среду в расположение команды должны прибыть двое игроков из НХЛ - защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

Матч сборных России и Дании пройдет в среду и начнется в 16.15 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.