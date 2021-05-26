Сборная Канады одержала первую победу на ЧМ-2021

Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Риге. Произошло это только в четвертом матче "кленовых" листьев" на турнире, в котором была повержена Норвегия - 4:2.

После трех поражений на старте эта победа была нужна подопечным Жерара Галлана кровь из носу. Но добыть ее оказалось не так-то просто.

Хотя проблем ничего не предвещало. Уже на 22-й секунде встречи Коннор Браун открыл счет, а через десять минут Адам Хенрик упрочил преимущество канадцев - 2:0.

Чтобы вернуться в игру, скандинавам потребовалось чуть более минуты. На экваторе второго периода Томас Валькве Ольсен отыграл одну шайбу, а через мгновение Матс Россели Ольсен и вовсе сравнял счет - 2:2!

И все же "кленовые листья" взяли себя в руки. Еще до перерыва Эндрю Манджапане снова вывел канадцев вперед, а в третьем периоде точку поставил Адам Хенрик, оформивший дубль.

Самое интересное, что расклад в группе "В", где выступает Канада, таков, что даже победы в оставшихся трех матчах не гарантируют родоначальникам хоккея выход в плей-офф турнира. Следующую игру канадцы проведут 28 мая против Казахстана, который сегодня был сильнее немцев - 3:2.