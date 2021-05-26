Сборная России объявила состав на матч против Дании

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч группового раунда чемпионата мира против команды Дании. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Четвертый матч российской команды на турнире начнется в 16:15.

Тренеры российской команды снова доверили место в воротах Александру Самонову. Дебютирует на турнире защитник Никита Нестеров, который заменит в составе получившего повреждение Артема Зуба.

Состав сборной России:

Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Максим Шалунов - Александр Барабанов;

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Дмитрий Воронков;

Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов;

Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.

Также в расположение сборной прибыл нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который сможет сыграть лишь через неделю, после того, как отбудет карантин.