Новости

Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи 17:00
МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
Еврокомиссия к 2030 году сократит количество рабочих зданий с 50 до 25 15:34
Правительство Словакии одобрило использование вакцины "Спутник V" 15:32
В Москве откроются шесть детских лагерей 15:25
В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело 15:22
Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19 15:19
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования 15:07
Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности 15:05
Песков назвал интернет параллельным миром 15:01
Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 14:53
В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка 14:52
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния 14:48
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Путин и Лукашенко встретятся 28 мая 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 15:55
Рубрика: Спорт

Сборная России объявила состав на матч против Дании

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч группового раунда чемпионата мира против команды Дании. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Четвертый матч российской команды на турнире начнется в 16:15.

Фото: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Овечкин объяснил свой отказ от участия в чемпионате мира

Тренеры российской команды снова доверили место в воротах Александру Самонову. Дебютирует на турнире защитник Никита Нестеров, который заменит в составе получившего повреждение Артема Зуба.

Состав сборной России:

Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Максим Шалунов - Александр Барабанов;

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Дмитрий Воронков;

Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков, Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов;

Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин.

Также в расположение сборной прибыл нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который сможет сыграть лишь через неделю, после того, как отбудет карантин.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021