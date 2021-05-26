Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, переиграв команду Дании - 3:0. Голы на счету Ивана Морозова, Александра Барабанова и Дмитрия Воронкова.

В среду сборная России проводила свой четвертый матч на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Соперником россиян стала датская команда, днем ранее затратившая немало сил и нервов в матче против Великобритании, в котором сумела победить лишь в овертайме.

У россиян первый матч на турнире проводил отбывший карантин защитник Никита Нестеров. Он заменил получившего повреждение коллегу по амплуа Артема Зуба. Продолжают восстановление после повреждений форварды Константин Окулов, Михаил Григоренко. В среду в расположение российской команды прибыл форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, но он сумеет сыграть не раньше, чем через неделю.

Датчане на этом турнире уже успели обыграть одного из фаворитов - команду Швеции. Так что на легкую прогулку россиянам рассчитывать не приходилось. Тем более, что в проигранном матче со словаками в игре россиянам не хватило именно настроя.

Стартовый период прошел без голов - россияне больше атаковали, а соперник старался остро контратаковать. К нулевой ничьей клонился и второй период, но сборная Дании заработала удаление, которое воплотил в гол в недавнем форвард молодежной сборной Иван Морозов.

Весьма напряженным стал и заключительный период. Ближе к середине датчане получили численный перевес, и российская команда с превеликим трудом отбилась. И почти сразу сборная Дании была наказана - Александр Барабанов забросил третью шайбу на турнире.

🚨 2:0! Простых голов сегодня не получается! Пас уже в падении отдавался, после входа в зону и разворота вокруг себя - и завершение на уровне. Барабанов! #RUSDEN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/BuBCLXbRQZ — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

За три с небольшим минуты до конца встречи Дмитрий Воронков установил окончательный результат встречи - 3:0.

Сборная России одержала третью победу на турнире, набрав 9 очков. 29 мая команда Валерия Брагина проведет матч против Швейцарии.