Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Все игроки сборной России по футболу на сборе в Австрии работают в общей группе.

В среду к полноценным тренировкам присоединились прибывшие накануне полузащитники "Монако" и "Аталанты" Александр Головин и Алексей Миранчук.

Также без ограничений тренируется и нападающий "Спартака" Александр Соболев, который ранее подвернул стопу, сообщает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболев из-за повреждения может пропустить несколько дней, но обошлось.

Российская команда закончит сбор в Австрии 31 мая, а 1 июня во Вроцлаве проведет контрольный матч против Польши. 5 июня в Москве команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Болгарии.