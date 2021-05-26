Сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь на ЧМ

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, очередной сюрприз. В группе "А" белорусы уступили одному из главных аутсайдеров турнира, сборной Великобритании - 3:4.

Совсем недавно сборная Беларусь сама сенсационно обыграла шведов, а теперь сама вляпалась в историю со знаком "минус". Британцы открыли счет уже в первом периоде: на 14-й минуте отличился Лиам Кирк.

В середине второго периода Владислав Кодола сравнял счет, но Великобритания до перерыва забила еще дважды. Голами отметились Бен Дэвис и Лиам Кирк, оформивший дубль. С четырьмя шайбами Кирк теперь наравне с датчанином Никласом Йенсеном лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2021.

В третьем периоде Майк Хэммонд увеличил преимущество британской команды. Белорусы пытались отчаянно отыграться: по шайбе забросили натурализованные североамериканцы Джефф Плэтт и Шейн Принс, но этого не хватило даже для ничьей.