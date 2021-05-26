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26.05.2021 22:51
Рубрика: Спорт

Сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь на ЧМ

Текст: Илья Соболев
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, очередной сюрприз. В группе "А" белорусы уступили одному из главных аутсайдеров турнира, сборной Великобритании - 3:4.
Фото: AP Photo/Roman Koksarov Фото: AP Photo/Roman Koksarov
Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Совсем недавно сборная Беларусь сама сенсационно обыграла шведов, а теперь сама вляпалась в историю со знаком "минус". Британцы открыли счет уже в первом периоде: на 14-й минуте отличился Лиам Кирк.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В середине второго периода Владислав Кодола сравнял счет, но Великобритания до перерыва забила еще дважды. Голами отметились Бен Дэвис и Лиам Кирк, оформивший дубль. С четырьмя шайбами Кирк теперь наравне с датчанином Никласом Йенсеном лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2021.

В третьем периоде Майк Хэммонд увеличил преимущество британской команды. Белорусы пытались отчаянно отыграться: по шайбе забросили натурализованные североамериканцы Джефф Плэтт и Шейн Принс, но этого не хватило даже для ничьей.

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