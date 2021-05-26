Шведы разгромили Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции по хоккею разгромила Швейцарию со счетом 7:0 в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Дубль оформил Йеспер Фреден, еще по шайбе забросили Адриан Кемпе, Виктор Олофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес. Одержав первую победу на турнире, шведы поднялись на шестое место в группе "А", имея в своем активе три очка. В свою очередь швейцарцы с шестью очками идут третьими.

В параллельном матче финны обыграли норвежцев со счетом 5:2. В группе "В" Финляндия идет на третьем месте с семью очками, отставая от лидера Германии на два очка, а норвежцы занимают шестую строчку с тремя баллами.

Добавим, что вчера свой четвертый матч на ЧМ провела Россия. Результат встречи нашей команды с датчанами стал известен после подписания номера "РГ" в печать.