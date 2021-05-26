СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал"

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, у специалиста возникли серьезные разногласия с руководством команды. В нынешнем сезоне Конте привел клуб к чемпионству.

Причиной для недовольства тренера стало желание боссов клуба расстаться с группой игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Конте намеревался не только сохранить лидеров, но и усилить несколько позиций. Сообщается, что Конте и "Интер" могут договориться о расторжении контракта, который истекает через год, в ближайшие двое суток.

В то же время, как сообщает испанское издание AS, кандидатурой Конте заинтересовался мадридский "Реал". И на случай расставания с Зинедином Зиданом именно итальянец должен стать его преемником.