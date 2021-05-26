УЕФА открыл дело против "Ювентуса" и "Реала"

Уефа объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны", сообщается на официальном сайте организации. Причина - возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта Суперлиги.

В отличие от девяти других клубов, "Ювентус", "Барселона" и "Реал" не вышли из турнира. Ранее о реинтеграции с УЕФА договорились "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан" и "Атлетико".

Как сообщил чуть ранее президент УЕФА Александер Чеферин, в случае отказа от Суперлиги "Реал", "Барселона" и "Ювентус" могут быть отстранены от участия в еврокубках на два года и оштрафованы на крупные суммы.

Добавим, что накануне в польском Гданьске состоялся финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Вильярреалом" (Испания). Результат матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.