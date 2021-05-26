УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов

Размер призовых участникам Лиги чемпионов будет увеличен со следующего сезона.

По данным издания L'Equipe, общий призовой фонд турнира составит 2,032 миллиарда евро. Доход за попадание в групповой раунд соревнований будет на 390 тысяч евро больше и составит 15,64 млн. Подорожает и победа в группе - теперь за нее клуб получит 2,8 млн, а не 2,7 млн, как сейчас. Ничья принесет на 90 тысяч евро больше, чем в данный момент.

Выход в 1/8 финала теперь оценивается в 9,6 млн евро, в четвертьфинал - 10,6 млн евро. Эти суммы также увеличились на 100 тысяч. За полуфинал и выход в финал команда заработает уже на полмиллиона евро больше, чем в этом году - 12,5 млн и 15,5 млн соответственно. Заработок победителя вырастет на 1 млн - 20 млн против нынешних 19-ти.

Также же увеличились и другие выплаты.

В Лиге Европы ситуация немного иная. Там призовой фонд сократится с 510 до 465 млн евро. При этом уменьшится и количество участников группового раунда - с 48-ми до 32-х. Таким образом доход клубов даже увеличится.

Попадание в групповой турнир принесет 3,63 млн (сейчас - 2,92 млн), первое место в группе - 1,1 млн, каждая победа - 630 тысяч, а ничья - 210 тысяч. Сумма призовых для победителя не сообщается.

В лиге конференций за попадание в групповой турнир полагается 2 млн, победа в каждом матче - 500 тыс., а ничья - 166 тысяч. Победитель этого турнира заработает, по данным L"Equipe, 8,9 млн евро.