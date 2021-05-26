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26.05.2021 00:05
Рубрика: Спорт

УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Размер призовых участникам Лиги чемпионов будет увеличен со следующего сезона.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По данным издания L'Equipe, общий призовой фонд турнира составит 2,032 миллиарда евро. Доход за попадание в групповой раунд соревнований будет на 390 тысяч евро больше и составит 15,64 млн. Подорожает и победа в группе - теперь за нее клуб получит 2,8 млн, а не 2,7 млн, как сейчас. Ничья принесет на 90 тысяч евро больше, чем в данный момент.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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Выход в 1/8 финала теперь оценивается в 9,6 млн евро, в четвертьфинал - 10,6 млн евро. Эти суммы также увеличились на 100 тысяч. За полуфинал и выход в финал команда заработает уже на полмиллиона евро больше, чем в этом году - 12,5 млн и 15,5 млн соответственно. Заработок победителя вырастет на 1 млн - 20 млн против нынешних 19-ти.

Также же увеличились и другие выплаты.

В Лиге Европы ситуация немного иная. Там призовой фонд сократится с 510 до 465 млн евро. При этом уменьшится и количество участников группового раунда - с 48-ми до 32-х. Таким образом доход клубов даже увеличится.

Попадание в групповой турнир принесет 3,63 млн (сейчас - 2,92 млн), первое место в группе - 1,1 млн, каждая победа - 630 тысяч, а ничья - 210 тысяч. Сумма призовых для победителя не сообщается.

В лиге конференций за попадание в групповой турнир полагается 2 млн, победа в каждом матче - 500 тыс., а ничья - 166 тысяч. Победитель этого турнира заработает, по данным L"Equipe, 8,9 млн евро.

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