Валерий Брагин: У Шалунова неважное состояние, ведем с ним разговоры

Оцените дебют на турнире защитника Никиты Нестерова. И что происходит с Максимом Шалуновым? На турнир он приехал в качестве основного центрфорварда, но не может забить даже в стопроцентных ситуациях…

Валерий Брагин: У Нестерова идет адаптация. Он еще не перестроился. Для настоящего момента хорошая игра с его стороны. Надеемся, будет еще лучше играть. По Максу: следим за его состоянием, оно неважное. И личные разговоры идут. Может, немного переживает, что не получается забить. Будем думать, работать над его физическим состоянием.

Почему начало матча с датчанами получилось таким тугим?

Валерий Брагин: Простых соперников на чемпионате мира нет. Все, особенно против нас, стараются сыграть очень аккуратно в защите. Поэтому мы сделали коррективы и уже со второго периода и особенно в третьем начали правильно играть, появились стопроцентные моменты.

"Вашингтон" не отпустил в сборную России своего вратаря Илью Самсонова. Александра Самонова, который сегодня играл, рассматриваете теперь в качестве основного голкипера?

Валерий Брагин: Пока да, так это и есть на самом деле. Хороший матч, подчистил все. В дальнейшем только удачи ему желаем.

Судя по сегодняшнему матчу, вы все еще продолжаете поиск оптимальных сочетаний. Насколько велики шансы закрепиться у связки Ивана Морозова и Дмитрия Воронкова, неплохо проявивших себя сегодня?

Валерий Брагин: Правильно вы заметили. Воронков набирает кондиции после тяжелой травмы. В плане кондиций намного лучше выглядел. Надеемся, будет прибавлять. Каждая игра складывается по-разному, мы ищем оптимальные варианты.

Сильно волновались, когда у сборной не получалось забить в первом периоде?

Валерий Брагин: Всегда волнение перед матчем есть. Главное, правильно оценить ситуацию, направить игроков правильно играть, особенно в атаке.

В расположение сборной приехал Владимир Тарасенко, приедет Дмитрий Орлов, ребята, которые многое с вами прошли в "молодежке". Насколько их присутствие важно для вас?

Валерий Брагин: Конечно, это важно. Мы уезжали на игру, Володя прилетел. Видно, что он заряжен, хочет принести пользу команде. Это главное.

У сборной теперь два выходных. Как сделать, чтобы команда не закисла?

Валерий Брагин: Завтра - выходной день от тренировок. Постараемся придумать что-то, чтобы всем месте посидеть, пообщаться. Через день - тренировка, потом будут игры.