Веснина рискует опоздать на "Ролан Гаррос" из-за отмены рейса Air France

Российская теннисистка Елена Веснина надеется вылететь в Париж для участия в турнире Большого шлема "Ролан Гаррос" в четверг, 27 мая. Это последний разрешенный регламентом день для прибытия игроков. Однако вылететь 26 мая спортсменке не удалось из-за отмены рейса.

"Где-то за два часа до вылета приходит сообщение от Air France: "Извините за беспокойство, но ваш рейс перенесён на завтра", - рассказала Веснина в "истории" своего Instagram.

"То есть мне придётся лететь завтра, в крайний день, разрешённый для вылета игроков", - добавила она.

Веснина посетовала, что день получился для нее не слишком удачным, поскольку ей пришлось провести "два часа в пробке в аэропорту", прежде чем она узнала о переносе рейса.

Напомним, рейс Air France AF1154 был перенесен из-за корректировки маршрута, вызванного решением авиакомпании приостановить полеты над территорией Беларуси.

Открытый чемпионат Франции начнется 30 мая. Действующей победительницей "Ролан Гаррос" является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале обыграла американку Софью Кенин.