Видео: Футболист полчаса простоял на карнизе, спасаясь от пожара

Полузащитник уругвайского "Рентистаса" Франсиско Дуарте чуть не погиб во время пожара, который произошел в отеле Буэнос-Айреса. В столицу Аргентины футболист приехал вместе с клубом, чтобы принять участие в матче Кубка Либертадорес против местного "Расинга".

Но Дуарте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, и его изолировали от остальной команды в номере на 11-м этаже отеля.

Примерно в три часа ночи футболист проснулся от сильного запаха дыма, а затем увидел огонь в соседнем номере. В итоге Дуарте пришлось открыть окно, встать на карниз, потому что балкона не было, и звать на помощь.

"Я провел так 30 или 35 минут, но казалось, что прошло два дня. Было страшно, но мне повезло, могло случиться что угодно", - рассказал полузащитник TyC Sports.

Пожарные приехали на место инцидента и спасли футболиста при помощи гидролифта.