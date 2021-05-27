Наши стрелки взяли золото ЧЕ в миксте

Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в хорватском городе Осиек, еще три медали, в том числе золото.

Вчера соревновались смешанные пары. Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина были лучшими в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. В финале россияне обыграли микст-дуэт из Сербии. Третье место заняли португальцы.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м серебро на счету Владимира Масленникова и Анастасии Галашиной. Они уступили в финале представителям Франции Бриану Бодюину и Осеан Марианне Мюллер. Бронзу также завоевали наши спортсмены Сергей Каменский и Юлия Каримова.

Напомним, что три победы на чемпионате Европы россияне уже одержали в командных соревнованиях: у мужчин и женщин в стрельбе из пневматической винтовки, а также у мужчин в стрельбе из пневматического пистолета.