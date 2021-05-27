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27.05.2021 20:17
Рубрика: Спорт

Названы соперники россиян на "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев
Состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира "Большого шлема" по теннису - Открытого чемпионата Франции.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев на старте турнира встретится с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом. Входящий в топ-10 мирового рейтинга Андрей Рублев в матче первого круга сразится с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. Карену Хачанову предстоит встреча с теннисистом из Чехии Иржи Веселы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Веснина рискует опоздать на "Ролан Гаррос" из-за отмены рейса Air France

Автор самой громкой сенсации Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов узнает своего соперника лишь по итогам квалификационного турнира.

В основную сетку женского турнира попали сразу 10 представительниц России. Не слишком повезло со жребием Светлане Кузнецовой. В стартовом матче ей предстоит встреча с белоруской Викторией Азаренко. Соперницами "посеянных" на турнире Вероники Кудерметовой, Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой стали американки - Аманда Анисимова, Кристина Макхейл и Винус Уильямс.

Дарья Касаткина встретится с японкой Мисаки Дои, Маргарита Гаспарян - с еще одной спортсменкой из США Энн Ли, а Анастасия Потапова сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

Три россиянки - Анна Блинкова, Варвара Грачева и Елена Веснина - узнают соперниц по итогам квалификации.

"Ролан Гаррос" пройдет с 30 мая по 13 июня.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021