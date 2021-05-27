Названы соперники россиян на "Ролан Гаррос"

Состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира "Большого шлема" по теннису - Открытого чемпионата Франции.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев на старте турнира встретится с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом. Входящий в топ-10 мирового рейтинга Андрей Рублев в матче первого круга сразится с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. Карену Хачанову предстоит встреча с теннисистом из Чехии Иржи Веселы.

Автор самой громкой сенсации Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов узнает своего соперника лишь по итогам квалификационного турнира.

В основную сетку женского турнира попали сразу 10 представительниц России. Не слишком повезло со жребием Светлане Кузнецовой. В стартовом матче ей предстоит встреча с белоруской Викторией Азаренко. Соперницами "посеянных" на турнире Вероники Кудерметовой, Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой стали американки - Аманда Анисимова, Кристина Макхейл и Винус Уильямс.

Дарья Касаткина встретится с японкой Мисаки Дои, Маргарита Гаспарян - с еще одной спортсменкой из США Энн Ли, а Анастасия Потапова сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

Три россиянки - Анна Блинкова, Варвара Грачева и Елена Веснина - узнают соперниц по итогам квалификации.

"Ролан Гаррос" пройдет с 30 мая по 13 июня.