Определились потенциальные соперники "Спартака" в квалификации ЛЧ

В числе тех, с кем "красно-белые" могут встретиться в борьбе за попадание в групповой турнир ЛЧ, - бывший клуб нынешнего наставника команды Руя Витории "Бенфика".
Также "Спартак" может встретиться с французским "Монако", шотландским "Селтиком", австрийским "Рапидом", турецким "Галатасараем" и клубом "Мидтьюлланн" из Дании, сообщается в Twitter "красно-белых".
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 19 июля. Матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10 августа.
"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, опередив на одно очко "Локомотив".
Стало известно, с кем мы можем встретиться в квалификации @ChampionsLeague 🏆— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 27, 2021
Жеребьевка пройдёт 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа ⚽ pic.twitter.com/upHEeezEkm