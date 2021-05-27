Определились потенциальные соперники "Спартака" в квалификации ЛЧ

Московский "Спартак" узнал потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

В числе тех, с кем "красно-белые" могут встретиться в борьбе за попадание в групповой турнир ЛЧ, - бывший клуб нынешнего наставника команды Руя Витории "Бенфика".

Также "Спартак" может встретиться с французским "Монако", шотландским "Селтиком", австрийским "Рапидом", турецким "Галатасараем" и клубом "Мидтьюлланн" из Дании, сообщается в Twitter "красно-белых".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 19 июля. Матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10 августа.

"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, опередив на одно очко "Локомотив".