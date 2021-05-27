Опубликован обновленный рейтинг ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю позицию в опубликованном в четверг рейтинге Международной федерации футбола.
За прошедшее с момента публикации предыдущего рейтинга время российская команда не улучшила и не ухудшила свое положение.
Лидерство по-прежнему удерживает команда Бельгии - соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.
Вторую позицию занимают французы, на третьей строчке - Бразилия.
Замыкает десятку сильнейших команда Дании - еще один соперник на Евро-2020, а финская команда - на 54-й позиции.