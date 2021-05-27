Первый номер "Локомотива" признан лучшим вратарем РПЛ

Голкипер московского "Локомотива" Гилерме признан лучшим вратарем прошедшего сезона в российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба турнира.

В общей сложности Гилерме провел в минувшем розыгрыше чемпионата 25 матчей, из которых в 14 он сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с "железнодорожниками" Гилерме взял серебряные медали Премьер-лиги и завоевал Кубок страны. Напомним, что при всем при этом голкипер не был вызван в сборную России на чемпионат Европы. Станислав Черчесов предпочел сделать ставку на Юрия Дюпина ("Рубин"), Андрея Лунева ("Зенит") и Антона Шунина ("Динамо").

Еще два приза РПЛ выиграли представители "Рубина": автором самого красивого гола сезона был признан Денис Макаров со своим голом в ворота питерского "Зенита", а сильнейшим молодым игроком стал одноклубник Макарова Хвича Кварацхелия.

Приз лучшему тренеру сезона взял Сергей Семак. При Семаке "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом страны. Такого достижения не добивался ни один тренер в истории питерского клуба. В целом Семак завоевал пять трофеев с "сине-бело-голубыми". По количеству чемпионских титулов он сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким. Впереди только Валерий Газзаев (четыре победы) и Олег Романцев (восемь).

В завершившемся сезоне Гилерме взял с "красно-зелеными" серебряные медали национального первенства и завоевал Кубок страны

Тем временем сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы. На днях к национальной команде присоединились три футболиста, выступающие в ведущих европейских первенствах - Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта") и полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев. Они уже провели две тренировки на сборах в австрийском Нойштифте. Перед стартом Евро-2020 россияне проведут два контрольных матча: против Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Между тем

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы. Всего в список попали 26 человек. Главные звезды "оранжевых" - Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай и Френки де Йонг - также в вошли в состав. Главная новость - отсутствие одного из лучших защитников мира Вирджила ван Дейка. Игрок "Ливерпуля" получил серьезную травму в октябре прошлого года и с тех пор не появлялся на поле. Он надеялся восстановиться ближе к концу сезона, но этого не случилось. "Это его карьера, и решение должен был принимать только сам Вирджил. Представляю, какая сложная дилемма стояла перед ним", - признался главный тренер "оранжевых" Франк де Бур. На Евро-2020 Нидерланды сыграют в одной группе с Австрией, Украиной и Северной Македонией.