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27.05.2021 07:53
Рубрика: Спорт

"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф

Текст: Максим Домчев
"Питтсбург" в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл "Нью-Йорк Айлендерс", в составе которого все четыре матча выиграл голкипер Илья Сорокин.

Шестой матч серии завершился победой "Айлендерс" со счетом 5:3. В составе победителей точными бросками отметились Брок Нельсон, оформивший дубль, а также Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери и Райан Пулок. Голкипер "островитян" Илья Сорокин выиграл четвертый подряд матч в плей-офф, отразив 34 броска из 37.

Фото: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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У "Питтсбурга" голы на счету Джеффа Картера, Джейка Гюнцеля и Джейсона Цукера. Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Благодаря этому хоккеист вышел на второе место в истории клуба по очкам в плей-офф. На его счету стало 174 очка, и он опередил легендарного Марио Лемье.

Во втором раунде плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" сыграет с "Бостоном".

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