Правительство Латвии с 1 июня допустит болельщиков на ЧМ по хоккею

Правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на матчи проходящего в этой стране чемпионата мира по хоккею.

Уточняется, что на матчи могут быть допущены только те болельщики, кто прошел вакцинацию от коронавируса или уже переболели COVID-19, сообщат Delfi. Посетить хоккейные матчи смогут болельщики, которые были полностью вакцинированы одобренной местными властями вакциной не менее 14 дней назад или спустя 22-90 дней после получения первой дозы препарата. При этом билеты будут именными.

Находиться на арене будет необходимо только в маске. Количество зрителей на "Арене Рига" не может превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре - 1058.