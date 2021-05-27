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27.05.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Правительство Латвии с 1 июня допустит болельщиков на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на матчи проходящего в этой стране чемпионата мира по хоккею.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уточняется, что на матчи могут быть допущены только те болельщики, кто прошел вакцинацию от коронавируса или уже переболели COVID-19, сообщат Delfi. Посетить хоккейные матчи смогут болельщики, которые были полностью вакцинированы одобренной местными властями вакциной не менее 14 дней назад или спустя 22-90 дней после получения первой дозы препарата. При этом билеты будут именными.

Находиться на арене будет необходимо только в маске. Количество зрителей на "Арене Рига" не может превышать 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре - 1058.

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