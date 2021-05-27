Подтянувшийся 4 тысячи раз красноярец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали очередной результат 59-летнего атлета из Красноярска Николая Каклимова на гимнастической перекладине.

Спортсмен подтянулся на турнике 4096 раз за шесть часов. Он на 211 повторений превзошел достижение предыдущего рекордсмена в этом упражнении - чеха Яна Кареса, сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Сибирский физкультурник поставил этот рекорд в ночь на 21 марта. Выступление фиксировала видеокамера. Запись была отправлена в Книгу рекордов, и теперь пришел положительный ответ - достижение утверждено.

Справка РГ

Николай Каклимов поставил несколько мировых рекордов. Он показал лучшие результаты в подтягивании за 12 часов (4989 раз) и за 24 часа (7345). В 2020 году спортсмен побил собственное достижение по подтягиванию на высокой перекладине за час, выполнив 965 повторений.