"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата"

Московский "Локомотив" выступил с заявлением по поводу драки в матче молодежного первенства России против "Ахмата", который прошел в четверг.

По итогам инцидента были удалены три игрока грозненцев. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Локомотива". После матча столичный клуб на своем сайте опубликовал заявление.

"При счете 5:1 в пользу команды "Локомотив" футболисты "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении.

В клубе добавили,что пострадавшие пройдут углубленное обследование. У "Локомотива" есть фото и видео произошедшего в Грозном. Московский клуб попросил разобраться в ситуации и наказать всех виновных.

"Футбол - контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее, агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе", - говорится в заявлении "Локомотива".

Ранее в РПЛ сообщили, что произошедшее в этом матче тщательно изучит КДК РФС.