Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" завершился потасовкой

Матч заключительного тура молодежного первенства России между "Ахматом" и "Локомотивом" ознаменовался дракой.

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась победой гостей со счетом 5:1. На 83-й минуте встречи на поле произошла потасовка. По ее итогам арбитр удалил трех игроков грозненского клуба. Это полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Турпал-Али Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.

Инцидент прокомментировали в РПЛ. Пресс-атташе Дмитрий Зеленов заявил, что инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

"Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей", - цитирует Зеленова "Чемпионат".