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27.05.2021 16:34
Рубрика: Спорт

Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" завершился потасовкой

Текст: Максим Домчев

Матч заключительного тура молодежного первенства России между "Ахматом" и "Локомотивом" ознаменовался дракой.

Фото: NEWSBOX24.TV только горячие новости онлайн/ youtube.com
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась победой гостей со счетом 5:1. На 83-й минуте встречи на поле произошла потасовка. По ее итогам арбитр удалил трех игроков грозненского клуба. Это полузащитник Лечи Садулаев, автор гола Турпал-Али Ибишев и защитник Абдул-Малик Джакуев.

Инцидент прокомментировали в РПЛ. Пресс-атташе Дмитрий Зеленов заявил, что инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

"Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей", - цитирует Зеленова "Чемпионат".

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