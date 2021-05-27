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Рубрика: Спорт

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Лагно держится рядом с лидерами Гран-при ФИДЕ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в партии пятого тура четвертого и заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Гибралтаре.

Лагно одержала две победы, а три партии свела вничью. После мирных исходов наша шахматистка немного опустилась в турнирной таблице и с 3,5 очка делит третье-четвертое места с немкой Элизабет Петц. В лидерах держится Жансая Абдумалик из Казахстана, к ней присоединилась украинка Мария Музычук. В их активе по 4 балла. Всего в турнире принимают участие 12 спортсменок, которые играют по круговой системе. Последний тур стартует 2 июня. Так что у Лагно еще есть время и возможности вернуть себе утраченные позиции и даже побороться за победу.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В этом случае Лагно получит 160 очков, за второе место шахматисткам дают 130, за третье - 110 баллов и так далее. Все эти подсчеты очень важны, ведь две лучшие шахматистки по итогам всей серии Гран-при сыграют в турнире претендентов 2022 года.

После трех этапов в общем зачете лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Хампи Конеру из Индии (293), третьей - наша чемпионка мира Александра Костенюк (193). Однако Горячкина уже обеспечила себе путевку на претендентский турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону, в котором она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Конеру не приехала в Гибралтар и "исключается" из конкурса, так как нужно сыграть в трех турнирах серии из четырех. А Костенюк Екатерина Лагно, на счету которой уже 180 очков, может обойти. 180 очков в общем зачете также набрала Нана Дзагнидзе из Грузии. Но на заключительном этапе она пока отстает от Лагно и делит пятое-седьмое места с 2,5 очка.

Спорт Шахматы