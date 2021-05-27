Сборная Финляндии обыграла на ЧМ-2021 итальянцев и возглавила группу В

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Италии завершился победой команды Суоми со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Тони Сунд (7-я и 29-я минуты) и Артту Руотсалайнен (9 минута).

После этого поединка финны с 10 очками возглавили таблицу группы В, а ни набравшие ни одного очка в предыдущим матчах итальянцы остались на последнем месте.

Следующим соперником победителей станет сборная Германии, а итальянцы сыграют с казахстанской командой. Матчи пройдут 29 мая.

Напомним, что российская сборная выступает в группе А. После 4 матчей россияне набрали 9 очков и вместе со словаками и швейцарами делят 1-3 места. Ближайший для нашей команды матч состоится 29 мая, и противником станет сборная Швейцарии.