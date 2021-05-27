Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации. В активе нашей команды 1462 очка.

В первой десятке изменений не произошло: возглавляет список Бельгия (1783 очка), далее идут французы (1757), бразильцы (1742), англичане (1686) и действующие чемпионы Европы португальцы (1666).

Большие изменения в рейтинге должны произойти уже в ближайшее время, когда стартует чемпионат Европы. Россияне продолжают подготовку к турниру, проводя сборы в австрийском Нойштифте.

Напомним, что на первенстве Европы Россия сыграет в одной группе с бельгийской сборной (12 июня, Санкт-Петербург), финнами (16 июня, Санкт-Петербург) и датчанами (21 июня, Копенгаген).