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27.05.2021 18:01
Рубрика: Спорт

Стоим на своем

Сборная осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации. В активе нашей команды 1462 очка.

В первой десятке изменений не произошло: возглавляет список Бельгия (1783 очка), далее идут французы (1757), бразильцы (1742), англичане (1686) и действующие чемпионы Европы португальцы (1666).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Большие изменения в рейтинге должны произойти уже в ближайшее время, когда стартует чемпионат Европы. Россияне продолжают подготовку к турниру, проводя сборы в австрийском Нойштифте.

Напомним, что на первенстве Европы Россия сыграет в одной группе с бельгийской сборной (12 июня, Санкт-Петербург), финнами (16 июня, Санкт-Петербург) и датчанами (21 июня, Копенгаген).

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